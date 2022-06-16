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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 13:05
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Среди боевиков с "Азовстали" ищут высокопоставленных наёмников

Пушилин раскрыл поиски высокопоставленных наёмников среди боевиков с "Азовстали"

Высокопоставленных наёмников ищут среди сдавшихся в плен бойцов с "Азовстали" в Мариуполе, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Из того, что могу сказать, — сейчас ещё проходят проверки, то есть это не решается в одно касание. Есть много возможностей скрыть эти данные у наших оппонентов. Также проверяется информация об уничтоженных высоких чинах", — сказал он в интервью РИА "Новости" и пообещал, что "полностью официальная информация будет позже".

В телефонах боевиков "Азова" нашли фото убитых ими мирных жителей
В телефонах боевиков "Азова" нашли фото убитых ими мирных жителей

Напомним, 20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении "Азовстали" от украинских боевиков. На тот момент сложивших с 16 мая оружие националистов "Азова" и военных ВСУ насчитывалось 2400 человек. В тот же день, 20 мая, сдались в плен замкомандира полка Калина и комбриг Волына.

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ТАСС / Александр Гармаев

Андрей Бражников
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