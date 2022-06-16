Среди боевиков с "Азовстали" ищут высокопоставленных наёмников

"Из того, что могу сказать, — сейчас ещё проходят проверки, то есть это не решается в одно касание. Есть много возможностей скрыть эти данные у наших оппонентов. Также проверяется информация об уничтоженных высоких чинах", — сказал он в интервью РИА "Новости" и пообещал, что "полностью официальная информация будет позже".