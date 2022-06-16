Среди боевиков с "Азовстали" ищут высокопоставленных наёмников
Пушилин раскрыл поиски высокопоставленных наёмников среди боевиков с "Азовстали"
Высокопоставленных наёмников ищут среди сдавшихся в плен бойцов с "Азовстали" в Мариуполе, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Из того, что могу сказать, — сейчас ещё проходят проверки, то есть это не решается в одно касание. Есть много возможностей скрыть эти данные у наших оппонентов. Также проверяется информация об уничтоженных высоких чинах", — сказал он в интервью РИА "Новости" и пообещал, что "полностью официальная информация будет позже".
Напомним, 20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении "Азовстали" от украинских боевиков. На тот момент сложивших с 16 мая оружие националистов "Азова" и военных ВСУ насчитывалось 2400 человек. В тот же день, 20 мая, сдались в плен замкомандира полка Калина и комбриг Волына.
ТАСС / Александр Гармаев