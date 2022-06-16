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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 11:51
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В телефонах боевиков "Азова" нашли фото убитых ими мирных жителей

В телефонах боевиков "Азова" нашли фото убитых ими мирных жителей

В телефонах боевиков "Азова", сдавшихся с завода "Азовсталь", обнаружили изображения свастики и портреты Гитлера, а также фотографии мирных жителей, которые стали жертвами националистов. Об этом сообщили в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое в Мариуполе провёл глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Ведутся осмотры нескольких сотен мобильных телефонов и иных устройств, принадлежавших националистам. В памяти устройств найдены фотографии, свидетельствующие о приверженности владельцев телефонов к нацистской идеологии, в том числе изображения свастики, портреты Гитлера и иные иллюстрации по данной тематике. Также в некоторых телефонах имеются изображения мирных граждан, ставших жертвами националистов", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в Мариуполе следователями были найдены учебные пособия для военнослужащих с пометками. Как отметили в СК, в качестве руководства к действию принимались рекомендации о том, чтобы размещать снайперов в жилых зданиях, а также устранять любых мирных жителей, встречающихся у них на пути.

На "Азовстали" продолжают находить не сдавшихся в плен боевиков
На "Азовстали" продолжают находить не сдавшихся в плен боевиков

Напомним, 20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении "Азовстали" от украинских боевиков. На тот момент сложивших с 16 мая оружие националистов "Азова" и военных ВСУ насчитывалось 2400 человек. В тот же день, 20 мая, в плен сдался замкомандира полка Калина и комбриг Волына.


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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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