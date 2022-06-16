В телефонах боевиков "Азова" нашли фото убитых ими мирных жителей

В телефонах боевиков "Азова", сдавшихся с завода "Азовсталь", обнаружили изображения свастики и портреты Гитлера, а также фотографии мирных жителей, которые стали жертвами националистов. Об этом сообщили в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое в Мариуполе провёл глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Ведутся осмотры нескольких сотен мобильных телефонов и иных устройств, принадлежавших националистам. В памяти устройств найдены фотографии, свидетельствующие о приверженности владельцев телефонов к нацистской идеологии, в том числе изображения свастики, портреты Гитлера и иные иллюстрации по данной тематике. Также в некоторых телефонах имеются изображения мирных граждан, ставших жертвами националистов", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в Мариуполе следователями были найдены учебные пособия для военнослужащих с пометками. Как отметили в СК, в качестве руководства к действию принимались рекомендации о том, чтобы размещать снайперов в жилых зданиях, а также устранять любых мирных жителей, встречающихся у них на пути.