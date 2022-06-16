Бывший напарник Зеленского по "Кварталу-95" отказался воевать на стороне ВСУ

Украинский актёр и коллега президента Незалежной Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Евгений Кошевой отказался принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В интервью YouTube-каналу "Звёздный путь" он объяснил своё решение тем, что у него совершенно нет навыков для этого дела.

"Я совершенно не умею воевать, у меня нет необходимых навыков. В первый же день меня "ловит" снайпер и стреляет. Чем я помогу Украине в таком случае? Только тем, что хейтеры будут смаковать: "Фу, слава Богу, он помер". И давай вот это всё, гулянки там. Нет, нет, нет", — сказал Кошевой в ответ на вопрос журналиста о том, не хочет ли актёр показать пример украинцам на передовой.