Зеленский переложил на ВСУ задачу "вернуть" Крым

После начала специальной военной операции на Украине подходы Киева в отношении Крыма изменились. Теперь добиваться "возвращения" полуострова будут военным путём. О намерениях Незалежной сообщила представитель украинского лидера Владимира Зеленского по региону Тамила Ташева в эфире телеканала "Украина 24".

"Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооружённые силы Украины", — заявила она.

По словам Ташевой, при реализации любых планов относительно "возвращения" полуострова первыми на его территорию будут заходить украинские военные. В случае успешного "захвата" территории Киевом россияне, которые переехали в Крым после его воссоединения с РФ, будут выдворены.

Что касается сегодняшней ключевой позиции киевской власти, то она заключается в "возвращении наших территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны" к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс, подчеркнула она. Однако, как уточнила Ташева, планы Украины устраивают не всех. Лидеры некоторых стран пытаются склонить украинские власти к компромиссам в этом вопросе, но Киев на них не соглашается.