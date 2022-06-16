Министр обороны Украины помечтал о "возвращении" Крыма с помощью западного оружия
Министр обороны Украины Алексей Резников поведал, что благодаря поставляемому западному оружию Киев хочет вернуть территории, находящиеся под контролем России. В их числе и Крым, сказал он в интервью CNN.
"Мы будем двигаться шаг за шагом. Первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. Второй этап в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции перед 24 февраля. На третьем этапе будут проведены обсуждения с партнёрами Украины, как освободить территории, включая Крым", — раскрыл Резников планы Киева.
По словам главы оборонного ведомства, Украина обещала не использовать оружие для нападения на Россию, однако страна считает Крым своей территорией.
Напомним, что украинский генерал-майор Дмитрий Марченко пригрозил ударом ВСУ по Крымскому мосту — транспортная артерия, по его словам, является целью номер один для украинских военнослужащих. Кремль принял к сведению эти угрозы. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, безопасность Крыма и моста полуострова гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
ТАСС / Гердо Владимир