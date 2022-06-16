Министр обороны Украины помечтал о "возвращении" Крыма с помощью западного оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников поведал, что благодаря поставляемому западному оружию Киев хочет вернуть территории, находящиеся под контролем России. В их числе и Крым, сказал он в интервью CNN.

"Мы будем двигаться шаг за шагом. Первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. Второй этап в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции перед 24 февраля. На третьем этапе будут проведены обсуждения с партнёрами Украины, как освободить территории, включая Крым", — раскрыл Резников планы Киева.

По словам главы оборонного ведомства, Украина обещала не использовать оружие для нападения на Россию, однако страна считает Крым своей территорией.