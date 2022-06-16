"Краснополь" высоко оценили за способность сбивать движущиеся цели в ходе "Операции Z"

Управляемые снаряды "Краснополь", оснащённые системой полуактивного лазерного наведения, доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине. Боеприпас попадает точно в цель даже при ударе по движущимся мишеням, рассказали в "Ростехе".

"Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели", — сказали в корпорации.

Калибр применяемых в "Операции Z" снарядов составляет 152 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" доходит до 25 километров. Боеприпас оснащён лазерной головкой самонаведения. При нанесении удара он наводится на лазерный луч, отражённый от цели.