"Краснополь" высоко оценили за способность сбивать движущиеся цели в ходе "Операции Z"
"Ростех": Снаряды "Краснополь" доказали свою эффективность в ходе операции на Украине
Управляемые снаряды "Краснополь", оснащённые системой полуактивного лазерного наведения, доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине. Боеприпас попадает точно в цель даже при ударе по движущимся мишеням, рассказали в "Ростехе".
"Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели", — сказали в корпорации.
Калибр применяемых в "Операции Z" снарядов составляет 152 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" доходит до 25 километров. Боеприпас оснащён лазерной головкой самонаведения. При нанесении удара он наводится на лазерный луч, отражённый от цели.
Ранее в "Ростехе" рассказали, как системы РЭБ оставляют украинскую армию без "глаз" и "ушей". В компании отметили, что они эффективны в борьбе с беспилотниками, а также способны подавлять спутниковую навигацию, каналы управления и передачи данных.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin