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Опубликовано 16 июня 2022, 13:31

"Краснополь" высоко оценили за способность сбивать движущиеся цели в ходе "Операции Z"

"Ростех": Снаряды "Краснополь" доказали свою эффективность в ходе операции на Украине

Управляемые снаряды "Краснополь", оснащённые системой полуактивного лазерного наведения, доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине. Боеприпас попадает точно в цель даже при ударе по движущимся мишеням, рассказали в "Ростехе".

"Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели", — сказали в корпорации.

Калибр применяемых в "Операции Z" снарядов составляет 152 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" доходит до 25 километров. Боеприпас оснащён лазерной головкой самонаведения. При нанесении удара он наводится на лазерный луч, отражённый от цели.

Минобороны показало удары высокоточными снарядами "Краснополь"
Минобороны показало удары высокоточными снарядами "Краснополь"

Ранее в "Ростехе" рассказали, как системы РЭБ оставляют украинскую армию без "глаз" и "ушей". В компании отметили, что они эффективны в борьбе с беспилотниками, а также способны подавлять спутниковую навигацию, каналы управления и передачи данных.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Александра Васильева
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