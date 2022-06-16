Пасечник озвучил примерное число украинских военных на "Азоте"

На предприятии "Азот" в Северодонецке на данный момент прячутся около тысячи националистов. Об этом РИА "Новости" сообщил лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"По предположительным подсчётам, достаточное количество — до тысячи боевиков, украинских националистов, находятся на территории "Азота", и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, большая часть будет сдаваться в плен", — заявил Пасечник.