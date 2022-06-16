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Опубликовано 16 июня 2022, 13:25

Пасечник озвучил примерное число украинских военных на "Азоте"

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. © ТАСС / Красильников Станислав

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. © ТАСС / Красильников Станислав

На предприятии "Азот" в Северодонецке на данный момент прячутся около тысячи националистов. Об этом РИА "Новости" сообщил лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"По предположительным подсчётам, достаточное количество — до тысячи боевиков, украинских националистов, находятся на территории "Азота", и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, большая часть будет сдаваться в плен", заявил Пасечник.

Сейчас химкомбинат "Азот" находится под контролем украинских вооружённых формирований. Когда Российские вооружённые силы освобождали Северодонецк, им удалось заблокировать националистов на территории предприятия. Однако последние смогли вывести в промзону около сотни мирных жителей. По предварительным данным, украинские силовики запрещают гражданским выходить из бомбоубежищ, минируют проходы.

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Анатолий Симоненко
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