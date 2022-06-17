Путин: Все задачи спецоперации будут решены, и залог тому — героизм наших воинов

Решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Решение России о проведение специальной военной операции было вынужденным, трудным, но необходимым. Это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность, направленное на защиту наших граждан, жителей республик Донбасса", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Запад накачивал Украину оружием, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели, а вот на благополучие живущих там людей никто внимания не обращал.