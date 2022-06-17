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Опубликовано 17 июня 2022, 13:23

Путин: Все задачи спецоперации будут решены, и залог тому — героизм наших воинов

Решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Решение России о проведение специальной военной операции было вынужденным, трудным, но необходимым. Это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность, направленное на защиту наших граждан, жителей республик Донбасса", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Запад накачивал Украину оружием, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели, а вот на благополучие живущих там людей никто внимания не обращал.

Лукашенко заявил, что Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации на Украине
Лукашенко заявил, что Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации на Украине

"Все задачи спецоперации будут решены. И залог тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту РФ, глубокое понимание правоты, правды и справедливости", — добавил президент, и эти слова зал встретил аплодисментами.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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