Путин: Все задачи спецоперации будут решены, и залог тому — героизм наших воинов
Решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Решение России о проведение специальной военной операции было вынужденным, трудным, но необходимым. Это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность, направленное на защиту наших граждан, жителей республик Донбасса", — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что Запад накачивал Украину оружием, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели, а вот на благополучие живущих там людей никто внимания не обращал.
"Все задачи спецоперации будут решены. И залог тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту РФ, глубокое понимание правоты, правды и справедливости", — добавил президент, и эти слова зал встретил аплодисментами.
LIFE / Павел Баранов