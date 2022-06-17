Путин объяснил отказ штурмовать укрепрайоны ВСУ под Донецком и зайти с тыла

Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм созданных восемь лет назад под Донецком украинских укрепрайонов. По его словам, ведётся работа по заходу в тыл противника.

"Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу [Донецку], нецелесообразно. Потому что приведёт к большим жертвам со стороны атакующих сил", — сказал Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).