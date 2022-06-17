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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 16:42
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Путин объяснил отказ штурмовать укрепрайоны ВСУ под Донецком и зайти с тыла

Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм созданных восемь лет назад под Донецком украинских укрепрайонов. По его словам, ведётся работа по заходу в тыл противника.

"Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу [Донецку], нецелесообразно. Потому что приведёт к большим жертвам со стороны атакующих сил", — сказал Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства сообщил о ходе планомерной работы по заходу в тыл укрепрайонов, что, по его словам, требует определённого времени. Путин также добавил, что там идёт контрбатарейная борьба, отметив "очень большое" преимущество Вооружённых сил России в артиллерии.

Путин: Все задачи спецоперации будут решены, и залог тому — героизм наших воинов
Путин: Все задачи спецоперации будут решены, и залог тому — героизм наших воинов

Путин также заявил, что боевые действия — всегда трагедия, но специальная военная "Операция Z" на Украине является вынужденной мерой.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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