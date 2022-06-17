Путин объяснил отказ штурмовать укрепрайоны ВСУ под Донецком и зайти с тыла
Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм созданных восемь лет назад под Донецком украинских укрепрайонов. По его словам, ведётся работа по заходу в тыл противника.
"Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу [Донецку], нецелесообразно. Потому что приведёт к большим жертвам со стороны атакующих сил", — сказал Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава государства сообщил о ходе планомерной работы по заходу в тыл укрепрайонов, что, по его словам, требует определённого времени. Путин также добавил, что там идёт контрбатарейная борьба, отметив "очень большое" преимущество Вооружённых сил России в артиллерии.
Путин также заявил, что боевые действия — всегда трагедия, но специальная военная "Операция Z" на Украине является вынужденной мерой.
LIFE / Павел Баранов