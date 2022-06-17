Эксперт заявил, что "Операция Z" вынесла "смертный приговор" западной журналистике

Спецоперация на Украине вынесла "смертный приговор" западной журналистике, ведь сфабрикованные сюжеты о российских военных просто переполняют повестку, заявил в беседе с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин. Он считает, что в условиях усиленной работы фабрики фейков на Западе россиянам стоит готовиться к новому витку медиавойны.

Стратегия искажения и замалчивания истинных фактов в СМИ — магистральная линия оппонентов России в информационном наступлении, уверен эксперт. Так, Запад тиражирует ложь, формирует образ врага в лице Москвы и использует двойные стандарты при освещении событий на Украине, продолжил он.

"В частности, жертвы среди мирного населения Донбасса в результате очередной канонады ВСУ приписываются России, а недавние удары по донецкому рынку называют "актом российской агрессии". При этом в подобных фейках даже нет намёка на "доказательную базу" — Россия виновата по определению. Никого не волнует, что главной целью спецоперации является как раз защита русских людей и что атака на освобождённые территории выглядит крайне нелогично", — сказал Гераскин.

Он также указал и на игнорирование обстрелов Курской и Белгородской областей украинскими военными. По его мнению, люди имеют дело не с разовым проявлением дезинформации, а с системной работой фабрики фейков: на это направлены все силы массмедиа западных стран. Политолог подчеркнул, что основными методами ведения гибридной войны в 2022 году являются подкуп "либеральных" российских СМИ, чёрные технологии и давление на медиакорпорации.

"В сложившихся условиях России необходимо быть готовой к новому витку информационной войны. Особенно острой представляется угроза потенциального проникновения оппонентов в политический сегмент отечественных платформ. От своевременности купирования данного риска зависит успех России не только в контексте провидимой спецоперации, но и в масштабе противостояния с коллективным Западом", — резюмировал собеседник Лайфа.