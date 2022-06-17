Эксперт заявил, что "Операция Z" вынесла "смертный приговор" западной журналистике
Эксперт Гераскин заявил, что "Операция Z" вынесла "смертный приговор" западной журналистике
Спецоперация на Украине вынесла "смертный приговор" западной журналистике, ведь сфабрикованные сюжеты о российских военных просто переполняют повестку, заявил в беседе с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин. Он считает, что в условиях усиленной работы фабрики фейков на Западе россиянам стоит готовиться к новому витку медиавойны.
Стратегия искажения и замалчивания истинных фактов в СМИ — магистральная линия оппонентов России в информационном наступлении, уверен эксперт. Так, Запад тиражирует ложь, формирует образ врага в лице Москвы и использует двойные стандарты при освещении событий на Украине, продолжил он.
"В частности, жертвы среди мирного населения Донбасса в результате очередной канонады ВСУ приписываются России, а недавние удары по донецкому рынку называют "актом российской агрессии". При этом в подобных фейках даже нет намёка на "доказательную базу" — Россия виновата по определению. Никого не волнует, что главной целью спецоперации является как раз защита русских людей и что атака на освобождённые территории выглядит крайне нелогично", — сказал Гераскин.
Он также указал и на игнорирование обстрелов Курской и Белгородской областей украинскими военными. По его мнению, люди имеют дело не с разовым проявлением дезинформации, а с системной работой фабрики фейков: на это направлены все силы массмедиа западных стран. Политолог подчеркнул, что основными методами ведения гибридной войны в 2022 году являются подкуп "либеральных" российских СМИ, чёрные технологии и давление на медиакорпорации.
"В сложившихся условиях России необходимо быть готовой к новому витку информационной войны. Особенно острой представляется угроза потенциального проникновения оппонентов в политический сегмент отечественных платформ. От своевременности купирования данного риска зависит успех России не только в контексте провидимой спецоперации, но и в масштабе противостояния с коллективным Западом", — резюмировал собеседник Лайфа.
А ранее политолог Гераскин уличил США в разжигании конфликтов ради собственного обогащения. Он считает, что таким образом Пентагон и военное лобби Белого дома "отмывают деньги на многомиллиардных контрактах", Европа платит за это санкциями, а Украина — "тысячами жизней поневоле мобилизованных молодых солдат".
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