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Опубликовано 17 июня 2022, 20:06
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Слуцкий исключил введение виз для украинцев

Россия не собирается отвечать на шаги Киева и вводить визы для граждан Украины, сообщил "Интерфаксу" глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал решение Незалежной провокацией и подчеркнул, что Москва таким не занимается.

"А зачем? У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым", — сказал он.

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Напомним, что президент Украины Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. По словам украинского лидера, мера необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности" государства.

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ТАСС / Александр Щербак

Андрей Бражников
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