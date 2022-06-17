Слуцкий исключил введение виз для украинцев

Россия не собирается отвечать на шаги Киева и вводить визы для граждан Украины, сообщил "Интерфаксу" глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал решение Незалежной провокацией и подчеркнул, что Москва таким не занимается.

"А зачем? У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым", — сказал он.