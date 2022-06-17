Установлена личность третьего пропавшего на Украине американского наёмника
У третьего пропавшего на Украине американца за плечами 20 лет в морской пехоте США
Грэди Курпаси. Фото © US Marines
Третьим пропавшим во время службы на Украине гражданином США оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси. Личность иностранного бойца ВСУ раскрыл CNN его сослуживец Джордж Хит.
Грэди Курпаси прослужил в Корпусе морской пехоты США 20 лет, а в отставку ушёл в ноябре 2021 года. По словам сослуживца, в наёмники, чтобы помочь Украине и заодно применить свои навыки в ведении боя. За плечами морпеха четыре боевые командировки, в том числе три в Ирак. Он был награждён тремя медалями "За безупречную службу в ВМС США", тремя похвальными медалями ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также медалями "За службу национальной обороне" и "Пурпурное сердце".
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников. По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. СМИ сообщали о ещё одном захваченном наёмнике. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ему известно о третьем американском наёмнике, вступившем в ВСУ, но о его судьбе они ничего не знают.