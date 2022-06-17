Установлена личность третьего пропавшего на Украине американского наёмника

Грэди Курпаси прослужил в Корпусе морской пехоты США 20 лет, а в отставку ушёл в ноябре 2021 года. По словам сослуживца, в наёмники, чтобы помочь Украине и заодно применить свои навыки в ведении боя. За плечами морпеха четыре боевые командировки, в том числе три в Ирак. Он был награждён тремя медалями "За безупречную службу в ВМС США", тремя похвальными медалями ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также медалями "За службу национальной обороне" и "Пурпурное сердце".