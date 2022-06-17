Политолог заявил, что Западу придётся выстраивать отношения с Россией по-новому

Провал западной стратегии по изоляции России показал, что страны Евросоюза переоценили возможности своих экономик. Теперь им придётся идти на компромиссы и выстраивать отношения с Москвой по-новому. Об этом Лайфу рассказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Практика показала, что вся эта авантюра, которую они кинулись осуществлять, санкции и вся эта история в итоге ударили сильнее по странам [Запада]. Они не просто переоценили возможности своих экономик, они оказались не готовы к такому сценарию прокси-войны в Европе. Многие вещи придётся выстраивать по-новому. Это совершенно точно. Как говорится, с чистого листа на принципиально новых наших условиях", — объяснил эксперт, добавив, что компромиссы с российской стороны в данном случае будут минимальными.

Мартынов также напомнил, что Вашингтон не раз проводил специальные военные операции в других странах. А порой он вёл несколько спецопераций одновременно. Но при этом европейские государства не вводили санкции против США и не пытались изолировать их.

"Другое дело, что история с разыгрыванием украинского кейса через русофобскую карту — это была такая стратегия, которая практически публично и не скрываясь проектировалась последние несколько лет", — отметил политолог.