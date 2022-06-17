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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 08:22
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Приговорённых в ДНР к казни наёмников предложили обменять на россиян

Депутат Луговой допустил обмен приговорённых в ДНР к казни наёмников лишь на россиян

Приговорённые в ДНР к смертной казни подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим могут быть обменены только на граждан РФ и российских военнослужащих. Этим мнением поделился с ТАСС первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Думаю, что судьба их незавидна. Расстрел — это единственное, чего они заслуживают. Но мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому, если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может", — сказал парламентарий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он уверен, что вопрос о судьбе наёмников может быть решён только на "уровне высшего руководства", поэтому призывает прекратить все спекуляции на тему их обмена на кого-то другого, в том числе на украинского политика Виктора Медведчука. Луговой также заметил, что ситуация с приговорёнными к смертной казни иностранцами остаётся в поле зрения британской прессы, что довольно неудобно для президента Украины Владимира Зеленского.

Названа главная версия захвата американских наёмников в плен под Харьковом
Названа главная версия захвата американских наёмников в плен под Харьковом

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Андрей Бражников
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