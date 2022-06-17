Приговорённых в ДНР к казни наёмников предложили обменять на россиян

Приговорённые в ДНР к смертной казни подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим могут быть обменены только на граждан РФ и российских военнослужащих. Этим мнением поделился с ТАСС первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Думаю, что судьба их незавидна. Расстрел — это единственное, чего они заслуживают. Но мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому, если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может", — сказал парламентарий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.