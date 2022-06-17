Песков не стал исключать возможность возобновления переговоров с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит исключать вероятности переговоров между российской и украинской сторонами. При этом он отметил, что в настоящее время по позиции Киева по-прежнему нет никаких изменений.
"Переговоры никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет", — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что диалог между сторонами может быть возобновлён в ближайшее время.
Как уже писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.
ТАСС / Михаил Джапаридзе