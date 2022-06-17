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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 18:11

Песков не стал исключать возможность возобновления переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит исключать вероятности переговоров между российской и украинской сторонами. При этом он отметил, что в настоящее время по позиции Киева по-прежнему нет никаких изменений.

"Переговоры никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет", — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что диалог между сторонами может быть возобновлён в ближайшее время.

Песков: Киев ушёл со связи по теме переговоров ещё в апреле
Песков: Киев ушёл со связи по теме переговоров ещё в апреле

Как уже писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Николь Вербер
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