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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 10:29
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Песков: Киев ушёл со связи по теме переговоров ещё в апреле

Проект договорённостей между Россией и Украиной ещё с апреля был во многом согласован, однако Киев принял решение уйти "со связи по теме переговоров", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в очередной раз напомнил, что Россия полностью открыта к переговорному процессу, в том числе и сам глава государства Владимир Путин. Песков отметил, что позиция российской стороны хорошо известна, положена на бумагу и передана украинцам.

"По этой позиции текст документа был во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров", — сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, как было бы "здорово", если бы у европейских лидеров получилось оказать влияние на Киев, чтобы побудить украинское руководство наконец "трезво взглянуть на ситуацию".

Мединский: Проект мирного договора России и Украины в апреле был согласован на 75%
Мединский: Проект мирного договора России и Украины в апреле был согласован на 75%

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.


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Александр Юнашев
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