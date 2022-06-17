Песков: Киев ушёл со связи по теме переговоров ещё в апреле

Проект договорённостей между Россией и Украиной ещё с апреля был во многом согласован, однако Киев принял решение уйти "со связи по теме переговоров", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в очередной раз напомнил, что Россия полностью открыта к переговорному процессу, в том числе и сам глава государства Владимир Путин. Песков отметил, что позиция российской стороны хорошо известна, положена на бумагу и передана украинцам.

"По этой позиции текст документа был во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров", — сказал Песков журналистам.