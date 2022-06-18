Из-за обстрелов в Донецке прекратился подвоз воды

Подвоз воды во все районы Донецка прекращён из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах г. Донецка с 12:00 будет прекращён", — говорится в сообщении.