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Регион
Опубликовано 18 июня 2022, 09:40

Из-за обстрелов в Донецке прекратился подвоз воды

Мэр Донецка сообщил о прекращении подвоза воды в город из-за обстрелов

Подвоз воды во все районы Донецка прекращён из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах г. Донецка с 12:00 будет прекращён", — говорится в сообщении.

Мэр Донецка сообщил об облаке дыма над заводом "Топаз"
Мэр Донецка сообщил об облаке дыма над заводом "Топаз"

Ранее Лайф писал, что в Донецке 77 горняков застряли под землёй в обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте имени Засядько. Кроме того, выяснилось, что украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

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Telegram / Алексей КулемZин

Евгения Колесникова
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