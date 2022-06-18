Из-за обстрелов в Донецке прекратился подвоз воды
Мэр Донецка сообщил о прекращении подвоза воды в город из-за обстрелов
Подвоз воды во все районы Донецка прекращён из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах г. Донецка с 12:00 будет прекращён", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Донецке 77 горняков застряли под землёй в обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте имени Засядько. Кроме того, выяснилось, что украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Telegram / Алексей КулемZин