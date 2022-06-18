Пять человек пострадали из-за падения обломков сбитой "Точки-У" в ДНР
В ДНР из-за падения обломков сбитой над Комсомольским "Точки-У" ранено 5 человек
Обломки "Точки-У" упали в Комсомольском. Фото © Штаб ТерО ДНР
В Донецкой Народной Республике в городе Комсомольское системами ПВО была перехвачена украинская ракета "Точка-У". В результате падения обломков снаряда пострадало пять человек. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Обломки перехваченной "Точки-У". Фото © Штаб ТерО ДНР
"Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по ул. Набережной, в результате чего пятеро человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены", — говорится в сообщении штаба.
Ранее Лайф писал, что утром 17 июня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Примерно за час по нему было выпущено минимум 36 артиллерийских снарядов. Под ударом также оказались Петровский, Ворошиловский и Кировский районы города. В общей сложности по территории ДНР за день украинские военные выпустили около 300 снарядов. Семь мирных жителей получили ранения, ещё одна женщина погибла.