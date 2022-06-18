Пять человек пострадали из-за падения обломков сбитой "Точки-У" в ДНР

В Донецкой Народной Республике в городе Комсомольское системами ПВО была перехвачена украинская ракета "Точка-У". В результате падения обломков снаряда пострадало пять человек. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Обломки перехваченной "Точки-У". Фото © Штаб ТерО ДНР

"Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по ул. Набережной, в результате чего пятеро человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены", — говорится в сообщении штаба.