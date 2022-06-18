Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-24 в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 и вертолёт Ми-24 в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Камышеваха и вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Кроме того, российские военные за последние сутки сбили восемь украинских беспилотников в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В том числе военнослужащие поразили беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона.

"Перехвачены четыре украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах Стахановка, Калиново, Алмазная ДНР, а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган" над населёнными пунктами Донецк, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Луганское, Новоалександровка ДНР", — сообщил генерал-лейтенант.

По словам Конашенкова, также ракеты, выпущенные из "Ураганов", были перехвачены в населённых пунктах Золотое и Попасное ЛНР, Изюм, Русские Тишки и Малые Проходы Харьковской области.