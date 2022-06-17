Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге о сбитом в Харьковской области украинском самолёте Су-25.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.