Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге о сбитом в Харьковской области украинском самолёте Су-25.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 украинских воздушных сил в районе Славянска и украинский вертолёт Ми-24 в Николаевской области.