ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 09:04

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге о сбитом в Харьковской области украинском самолёте Су-25.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Минобороны показало видео боевой работы российских ЗРК "Оса-АКМ"
Минобороны показало видео боевой работы российских ЗРК "Оса-АКМ"

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 украинских воздушных сил в районе Славянска и украинский вертолёт Ми-24 в Николаевской области.

BannerImage

Wikipedia

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar