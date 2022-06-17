ВКС России ракетным ударом уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб нацбатальона "Азов" в Харьковской области, сообщил на брифинге 17 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе посёлка Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов". Кроме того, в районах населённых пунктов Спорное и Выемка ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — уточнил Конашенков.

Кроме того, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования атаковано 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также десять огневых позиций артиллерийских и миномётных батарей, включая шесть батарей РСЗО "Град" в районах населённых пунктов Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артёмово и Очеретино ДНР.