Украина может вернуться к переговорам с Россией в конце августа

Киев может вернуться к диалогу с Россией в конце августа. Об этом заявил Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с Москвой. Он добавил, что до конца лета Незалежная планирует провести контрнаступление.

"Мы не хотим делиться нашими планами с Россией, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведём контрнаступательные операции в некоторых местах", — сказал Арахамия в интервью радиостанции "Голос Америки"*.

Он подчеркнул, что к августу позиция Украины может измениться и на новых переговорах она уже будет выступать с позиции силы. Политик сказал, что диалог с Москвой может возобновиться и раньше. Но это произойдёт только в том случае, если войска ВС России вернутся к позициям, которые они занимали до 24 февраля.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге.