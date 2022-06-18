Вице-премьер Борисов заявил о намерении РФ уничтожать передаваемую ВСУ советскую технику
Россия будет уничтожать поставляемую Украине военную технику советского и российского производства ещё до попадания в зону боевых действий, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Об этом в субботу сообщает "Интерфакс".
По словам зампреда, снабжающие Киев вооружением страны "наглым образом" нарушают все международные соглашения, поскольку поставка техники предполагает запрет на её передачу третьей стороне. Вице-премьер также подчеркнул, что страны НАТО сегодня буквально "пылесосят со всей Европы" то вооружение, которое поставлялось в страны Варшавского договора ещё во времена СССР.
"Различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику ещё до вступления в боевые контакты", — сказал Борисов.
Захваченные на Украине в ходе военной спецоперации техника и оружие передаются в профильные российские институты для изучения, уточнил он. Тем не менее утечек отечественных технологий из-за применения на Украине такого новейшего вооружения как комплекс "Кинжал", быть не должно, поскольку это слишком сложный высокотехнологичный продукт, даже если его "разобрать на винтики", подчеркнул Борисов.
Ранее на Украине признали потерю почти половины тяжёлой военной техники за время "Операции Z". Между тем поставки вооружения стран Запада покрывают до 15% потребностей Украины, сообщил замминистра обороны страны.
ТАСС / Гердо Владимир