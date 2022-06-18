Вице-премьер Борисов заявил о намерении РФ уничтожать передаваемую ВСУ советскую технику

Россия будет уничтожать поставляемую Украине военную технику советского и российского производства ещё до попадания в зону боевых действий, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Об этом в субботу сообщает "Интерфакс".

По словам зампреда, снабжающие Киев вооружением страны "наглым образом" нарушают все международные соглашения, поскольку поставка техники предполагает запрет на её передачу третьей стороне. Вице-премьер также подчеркнул, что страны НАТО сегодня буквально "пылесосят со всей Европы" то вооружение, которое поставлялось в страны Варшавского договора ещё во времена СССР.

"Различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику ещё до вступления в боевые контакты", — сказал Борисов.

Захваченные на Украине в ходе военной спецоперации техника и оружие передаются в профильные российские институты для изучения, уточнил он. Тем не менее утечек отечественных технологий из-за применения на Украине такого новейшего вооружения как комплекс "Кинжал", быть не должно, поскольку это слишком сложный высокотехнологичный продукт, даже если его "разобрать на винтики", подчеркнул Борисов.