77 горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность

В Донецке подняли на поверхность всех горняков с обесточенной из-за обстрелов украинскими военными шахты имени Засядько. Об этом заявляет в телеграм-канале Министерство угля и энергетики ДНР.

"Все горняки шахты им. Засядько подняты на поверхность, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Утром в субботу Куйбышевский район подвергся массированным обстрелам с украинской стороны. Как сообщал Штаб территориальной обороны ДНР, боевики выпустили по району города 33 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.