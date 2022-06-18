77 горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность
В Донецке подняли на поверхность всех горняков с обесточенной из-за обстрелов украинскими военными шахты имени Засядько. Об этом заявляет в телеграм-канале Министерство угля и энергетики ДНР.
"Все горняки шахты им. Засядько подняты на поверхность, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Утром в субботу Куйбышевский район подвергся массированным обстрелам с украинской стороны. Как сообщал Штаб территориальной обороны ДНР, боевики выпустили по району города 33 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Ранее Лайф писал, что из-за обстрелов в Донецке прекратился подвоз воды. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале, ограничение вступило в силу с 12 часов дня.