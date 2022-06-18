Медведев усомнился в том, что России будет о чём разговаривать с Украиной в августе
В случае возобновления взаимодействия между российской и украинской делегациями в августе не понятно, о чём будут вестись переговоры. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", — написал он.
Ранее Лайф писал, что Украина может вернуться к переговорам с Россией в конце августа. Об этом заявил Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Киева на переговорах с Москвой.
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