Медведев усомнился в том, что России будет о чём разговаривать с Украиной в августе

В случае возобновления взаимодействия между российской и украинской делегациями в августе не понятно, о чём будут вестись переговоры. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", — написал он.