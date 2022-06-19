В ЛНР сообщили о продвижении союзных войск в попаснянском направлении

В населённом пункте Золотое, расположенном на попаснянском направлении, продвинулись союзные войска, сейчас они ведут там уличные бои. Об этом сообщил в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В Золотом, что на попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже блокирована", — написал он.

Также, добавил Мирошник, союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск – Артёмовск, а военные ЛНР вошли в Нырково и Николаевку. По словам посла, автодорога уже на протяжении нескольких недель находится под огневым контролем сил республики, в скором времени она будет перерезана и полностью запечатана. Это в свою очередь повлияет на ситуацию в Лисичанске, где сосредоточены украинские войска, добавил дипломат.