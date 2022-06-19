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Опубликовано 19 июня 2022, 09:48

В ЛНР сообщили о продвижении союзных войск в попаснянском направлении

Посол ЛНР Мирошник: Союзные войска продвинулись в Золотом

В населённом пункте Золотое, расположенном на попаснянском направлении, продвинулись союзные войска, сейчас они ведут там уличные бои. Об этом сообщил в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В Золотом, что на попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже блокирована", — написал он.

Также, добавил Мирошник, союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск – Артёмовск, а военные ЛНР вошли в Нырково и Николаевку. По словам посла, автодорога уже на протяжении нескольких недель находится под огневым контролем сил республики, в скором времени она будет перерезана и полностью запечатана. Это в свою очередь повлияет на ситуацию в Лисичанске, где сосредоточены украинские войска, добавил дипломат.

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Ранее в ЛНР подтвердили сдачу в плен под Северодонецком командиров "Айдара". Посол республики в России Родион Мирошник подчеркнул, что военный фон для националистов только ухудшался по мере того, как они нарушали режим тишины, испытывая тем самым судьбу.

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ТАСС / Александр Река

Евгения Колесникова
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