В ЛНР подтвердили сдачу в плен под Северодонецком командиров "Айдара"

Посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил данные о том, что украинские боевики националистического батальона "Айдар", в том числе и командование, добровольно сдались в плен под Северодонецком. Теперь посёлок Метёлкино полностью зачищен.

"В пригороде Северодонецка — в Метёлкине — подтверждена сдача в плен айдаровцев вместе со своими вожаками. Посёлок полностью зачищен, а совсем ещё недавно "непобедимые нацисты" дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих "побратимов" в Лисичанске и пригородах", — написал он в телеграм-канале.

Мирошник отметил, что боевики, которые сейчас находятся на заводе "Азот", продолжают вести переговоры, однако рассчитывать на улучшение условий им не стоит. По словам дипломата, военный фон для националистов только ухудшался по мере того, как они нарушали режим тишины, испытывая тем самым судьбу.