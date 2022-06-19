Командование нацбата "Айдар" сдалось в плен
ТАСС: Под Северодонецком сдалось в плен командование нацбатальона "Айдар"
Под Северодонецком боевики националистического батальона "Айдар", в том числе командование, добровольно сдались в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Сегодня вечером завершена зачистка населённого пункта Метёлкино. Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона", — приводит агентство слова источника.
Метёлкино находится в пригороде Северодонецка. Как сообщал Лайф, ранее о том, что этот посёлок освобождён, заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в боях за этот населённый пункт в боях Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов.
ТАСС \ Александр Река