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Опубликовано 18 июня 2022, 21:03
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Командование нацбата "Айдар" сдалось в плен

ТАСС: Под Северодонецком сдалось в плен командование нацбатальона "Айдар"

Под Северодонецком боевики националистического батальона "Айдар", в том числе командование, добровольно сдались в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Сегодня вечером завершена зачистка населённого пункта Метёлкино. Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона", — приводит агентство слова источника.

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Метёлкино находится в пригороде Северодонецка. Как сообщал Лайф, ранее о том, что этот посёлок освобождён, заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в боях за этот населённый пункт в боях Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов.

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ТАСС \ Александр Река

Андрей Григорьев
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