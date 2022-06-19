Командование нацбата "Айдар" сдалось в плен

Под Северодонецком боевики националистического батальона "Айдар", в том числе командование, добровольно сдались в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Сегодня вечером завершена зачистка населённого пункта Метёлкино. Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона", — приводит агентство слова источника.