Украинские националисты заминировали подходы к детсаду в Краматорске

Националисты оборудовали огневые позиции и заминировали подходы к детскому саду в Краматорске. Причём они не предупредили об этом местное население, сообщает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории детского сада № 93 на Проездной улице националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сказал Мизинцев.