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Опубликовано 18 июня 2022, 19:18

Украинские националисты заминировали подходы к детсаду в Краматорске

Минобороны РФ: националисты заминировали подходы к детсаду в Краматорске

Националисты оборудовали огневые позиции и заминировали подходы к детскому саду в Краматорске. Причём они не предупредили об этом местное население, сообщает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории детского сада № 93 на Проездной улице националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сказал Мизинцев.

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Ранее сообщалось, что украинские военные использовали гуманитарную паузу у завода "Азот", объявленную Россией для выхода мирных жителей, для перегруппировки, прикрывшись насильно удерживаемыми гражданскими.

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Артем Порвин
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