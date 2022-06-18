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Опубликовано 18 июня 2022, 18:45
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В Россию этапировали замкомандира "Азова" Калину и комбрига ВСУ Волыну

Сергей Волынский (Волына) и Святослав Паламар (Калина). Фото © YouTube / ViNiNi, Odesa Film Studio

Сергей Волынский (Волына) и Святослав Паламар (Калина). Фото © YouTube / ViNiNi, Odesa Film Studio

В Россию этапировали замкомандира националистического полка "Азов" Святослава Паламара с позывным Калина и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), которые сдались в плен в Мариуполе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий", — говорится в сообщении.

Также на территорию РФ были этапированы и другие командиры украинских подразделений. Однако о том, кто именно и куда, пока не уточняется.

Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира "Азова" Паламара
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира "Азова" Паламара

Ранее Лайф писал о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны. Уточнялось, что они оба сдали личное оружие и прошли процедуру досмотра перед погрузкой в автобус.

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Николь Вербер
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