В Россию этапировали замкомандира "Азова" Калину и комбрига ВСУ Волыну

В Россию этапировали замкомандира националистического полка "Азов" Святослава Паламара с позывным Калина и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), которые сдались в плен в Мариуполе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий", — говорится в сообщении.

Также на территорию РФ были этапированы и другие командиры украинских подразделений. Однако о том, кто именно и куда, пока не уточняется.