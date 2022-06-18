Депутат Рябцева: В речи Путина на ПМЭФ важно было убедиться в неизменности курса России

В выступлении президента России Владимира Путина в ходе Петербургского международного экономического форума важно было убедиться в неизменности курса, на который РФ встала в 2014 году. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева.

"От выступления Владимира Путина не ждала каких-то сенсаций, куда важнее было убедиться в неизменности выбранного курса, твёрдости позиции, продолжении того долгого и тяжёлого, но единственно верного пути, на который Россия встала в 2014 году с Крымом и продолжила движение в том же направлении 24 февраля 2022 года", — сказала она.

Парламентарий уверена, что все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, а залогом тому, по её словам, являются героизм воинов и консолидация общества. Именно это, по мнению депутата, говорит о настоящем суверенитете и собственном геополитическом выборе. Рябцева заключила, что гордится Путиным и "собранной в единый кулак" Россией.