Путин пообещал поддерживать и защищать интересы жителей Донбасса

Россия будет поддерживать и защищать интересы жителей Донбасса, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня там воюют, получают ранения и гибнут. По-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях", — сказал глава государства.

В то же время российский лидер отметил, что в конечном итоге будущее населения региона будет зависеть от них самих. При этом Путин добавил, что Россия с уважением отнесётся к любому их выбору.