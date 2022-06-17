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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 16:04

Путин пообещал поддерживать и защищать интересы жителей Донбасса

Россия будет поддерживать и защищать интересы жителей Донбасса, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня там воюют, получают ранения и гибнут. По-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях", — сказал глава государства.

В то же время российский лидер отметил, что в конечном итоге будущее населения региона будет зависеть от них самих. При этом Путин добавил, что Россия с уважением отнесётся к любому их выбору.

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Ранее Путин заявлял, что решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. По его словам, все задачи будут решены, и залог тому — героизм наших воинов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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