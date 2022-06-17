Путин рассказал, от чего зависят темпы проведения спецоперации на Украине
Вооружённые силы России при организации боевых действий пытаются спасти освобождаемые города Донбасса от превращения в "подобие Сталинграда", объяснил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении СВО мы не должны те города и населённые пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин заявлял, все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, а залог тому — героизм наших воинов. По его словам, решение о её проведении было трудным, но необходимым.
ТАСС / Александр Река