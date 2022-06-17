Путин рассказал, от чего зависят темпы проведения спецоперации на Украине

"Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении СВО мы не должны те города и населённые пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий", — подчеркнул российский лидер.