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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 14:41
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Мать рассказала о групповом изнасиловании дочери бойцами ВСУ в Мариуполе

Мать рассказала о групповом изнасиловании дочери бойцами ВСУ в подвале дома в Мариуполе

Украинские военные жестоко избили и изнасиловали в подвале собственного дома жительницу Мариуполя. Об ужасном преступлении рассказала мать пострадавшей в беседе с РИА "Новости".

По её словам, всё произошло в начале апреля. Девушка решила выйти из подвала за тёплыми вещами и заметила двух мужчин в военной форме, у которых был западноукраинский говор. Внезапно они начали оскорблять и набросились на неё с кулаками.

"Она начала вырываться, они начали её сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", — призналась мать потерпевшей Лариса.

Она уже подала заявление в Следственный комитет России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сама девушка сейчас находится на лечении в Москве. Ей предстоит сделать ещё как минимум три операции.

Пленный боец ВСУ: Украинские военные меняли гранаты на наркотики
Пленный боец ВСУ: Украинские военные меняли гранаты на наркотики

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как азовцы насиловали женщин и выжигали на их телах свастику. По его словам, в Незалежной занимаются сильнейшей пропагандой и распространяют множество фейков, поэтому "при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и всего прочего они будут воевать".

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Генеральный штаб Вооружённых сил Украины

Оксана Попова
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