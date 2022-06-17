Мать рассказала о групповом изнасиловании дочери бойцами ВСУ в Мариуполе
Мать рассказала о групповом изнасиловании дочери бойцами ВСУ в подвале дома в Мариуполе
Украинские военные жестоко избили и изнасиловали в подвале собственного дома жительницу Мариуполя. Об ужасном преступлении рассказала мать пострадавшей в беседе с РИА "Новости".
По её словам, всё произошло в начале апреля. Девушка решила выйти из подвала за тёплыми вещами и заметила двух мужчин в военной форме, у которых был западноукраинский говор. Внезапно они начали оскорблять и набросились на неё с кулаками.
"Она начала вырываться, они начали её сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", — призналась мать потерпевшей Лариса.
Она уже подала заявление в Следственный комитет России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сама девушка сейчас находится на лечении в Москве. Ей предстоит сделать ещё как минимум три операции.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как азовцы насиловали женщин и выжигали на их телах свастику. По его словам, в Незалежной занимаются сильнейшей пропагандой и распространяют множество фейков, поэтому "при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и всего прочего они будут воевать".
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины