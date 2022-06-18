"Гриб" розового дыма поднялся после мощного взрыва близ Северодонецка в ЛНР

Мощный взрыв произошёл неподалёку от города Северодонецка в ЛНР. Об этом сообщает посол республики в РФ Родион Мирошник.

Дым после взрыва в пригороде Северодонецка. Видео © Telegram / Луганскинформцентр Z

"Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похож на цвет "гриба" от подрыва ёмкостей с азотной кислотой", — написал дипломат в телеграм-канале, опубликовав видео, на котором действительно виден дым.