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Опубликовано 18 июня 2022, 17:33
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"Гриб" розового дыма поднялся после мощного взрыва близ Северодонецка в ЛНР

Посол ЛНР Мирошник сообщил о мощном взрыве и столбе розового дыма в районе Северодонецка

Мощный взрыв произошёл неподалёку от города Северодонецка в ЛНР. Об этом сообщает посол республики в РФ Родион Мирошник.

Дым после взрыва в пригороде Северодонецка. Видео © Telegram / Луганскинформцентр Z

"Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похож на цвет "гриба" от подрыва ёмкостей с азотной кислотой", — написал дипломат в телеграм-канале, опубликовав видео, на котором действительно виден дым.

Однако пока точно не известно, представляет ли задымление какую-либо химическую опасность. Также не поступала информация и о пострадавших в результате взрыва.

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Ранее Лайф сообщал, что военнослужащие Вооружённых сил Украины, засевшие на химкомбинате "Азот" в Северодонецке, начали сдаваться в плен.

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Telegram / Луганскинформцентр Z

Максим Плетнёв
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