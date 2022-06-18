"Гриб" розового дыма поднялся после мощного взрыва близ Северодонецка в ЛНР
Посол ЛНР Мирошник сообщил о мощном взрыве и столбе розового дыма в районе Северодонецка
Мощный взрыв произошёл неподалёку от города Северодонецка в ЛНР. Об этом сообщает посол республики в РФ Родион Мирошник.
Дым после взрыва в пригороде Северодонецка. Видео © Telegram / Луганскинформцентр Z
"Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похож на цвет "гриба" от подрыва ёмкостей с азотной кислотой", — написал дипломат в телеграм-канале, опубликовав видео, на котором действительно виден дым.
Однако пока точно не известно, представляет ли задымление какую-либо химическую опасность. Также не поступала информация и о пострадавших в результате взрыва.
Ранее Лайф сообщал, что военнослужащие Вооружённых сил Украины, засевшие на химкомбинате "Азот" в Северодонецке, начали сдаваться в плен.
Telegram / Луганскинформцентр Z