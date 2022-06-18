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Опубликовано 18 июня 2022, 16:26
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Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ посёлка Метёлкино рядом с Северодонецком

Населённый пункт Метёлкино, находящийся рядом с городом Северодонецком, освобождён от украинских военных. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метёлкино, примыкающий к городу Северодонецку", — сказано в сообщении.

Кадыров добавил, что в боях за Метёлкино за последнюю неделю Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов". На данный момент идёт зачистка населённого пункта от мин и растяжек, заключил глава Чечни.

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Бойцы ВСУ с комбината "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен

Как сообщал Лайф, ранее вышедшие из промзоны Северодонецка люди рассказали, в каких условиях их держали ВСУ. Они даже не слышали про "зелёный коридор", объявленный несколько дней назад, — удерживающие там людей украинские боевики намеренно о нём умолчали.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Никита Осипов
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