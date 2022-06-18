Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ посёлка Метёлкино рядом с Северодонецком

Населённый пункт Метёлкино, находящийся рядом с городом Северодонецком, освобождён от украинских военных. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метёлкино, примыкающий к городу Северодонецку", — сказано в сообщении.

Кадыров добавил, что в боях за Метёлкино за последнюю неделю Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов". На данный момент идёт зачистка населённого пункта от мин и растяжек, заключил глава Чечни.