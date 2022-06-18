Вышедшие из промзоны Северодонецка люди рассказали, в каких условиях их держали ВСУ

"Всё, что нужно знать о преступной деятельности украинских националистов. Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны Северодонецка", — написал Кадыров в своём телеграм-канале .

По его словам, в подвальном секторе, где находились вышедшие граждане, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Причём они даже не слышали про "зелёный коридор", объявленный несколько дней назад, — удерживающие там людей украинские боевики намеренно о нём умолчали. И хотя жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону, некоторые решили уйти на свой страх и риск. Территорию покинули семь человек, сообщила жительница в опубликованном видео.