Вышедшие из промзоны Северодонецка люди рассказали, в каких условиях их держали ВСУ
Кадыров показал видео с вышедшими из промзоны в Северодонецке мирными гражданами
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о мирных гражданах, которые удерживались украинскими боевиками, но на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны города Северодонецка.
Мирные жители рассказали, как вышли из промзоны в Северодонецке. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Всё, что нужно знать о преступной деятельности украинских националистов. Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны Северодонецка", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
По его словам, в подвальном секторе, где находились вышедшие граждане, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Причём они даже не слышали про "зелёный коридор", объявленный несколько дней назад, — удерживающие там людей украинские боевики намеренно о нём умолчали. И хотя жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону, некоторые решили уйти на свой страх и риск. Территорию покинули семь человек, сообщила жительница в опубликованном видео.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что эвакуация мирных граждан с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору оказалась сорвана украинскими боевиками. Они нарушили режим прекращения огня и обстреляли жилые кварталы Северодонецка.
Telegram / Kadyrov_95