Кадыров обвинил ВСУ в подлости из-за срыва эвакуации гражданских с завода "Азот"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию в Северодонецке Луганской Народной Республики, где ВСУ нарушили гуманитарное перемирие и сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот".

"Вместо того, чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации зелёного коридора из различных видов артиллерийского вооружения. Настоящая подлость!" — написал он в своём телеграм-канале.

Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений обошлось без жертв среди личного состава, сообщил Кадыров, добавив, что в итоге из подвалов так никого и не выпустили. Глава ЧР сравнил украинских фашистов с немецкими и задался вопросом: а кто же из них на самом деле хуже?

"Я задаюсь вопросом: какая мать воспитала этих фашистских тварей? Стоит их взять в плен, как они заявляют, что все нацистские наколки на теле — это ошибки молодости, а оружия они в глаза не видели и очень хотят позвонить маме или жене. <...> Неужели у них нет ничего святого, каких-либо ценностей, достоинства, самоуважения, чести?" — написал Кадыров.

Глава ЧР отметил, что после такого не должно оставаться никаких сомнений в обязательности проведения денацификации и демилитаризации подобных "нацистских отбросов человечества". Кроме того, он обратился к мировым лидерам, которые поставляют артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знают, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск.

"Рано или поздно вам придётся это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса", — заключил политик.