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Опубликовано 18 июня 2022, 14:32

В Латвии освободили из-под стражи юношу, задержанного за демонстрацию флага РФ

Александр с мамой после освобождения. Обложка © Telegram / SHOT

Александр с мамой после освобождения. Обложка © Telegram / SHOT

19-летний Александр Дубьяго, задержанный в мае за демонстрацию российского триколора у памятника освободителям в парке Победы в Риге, освобождён из-под стражи. Как сообщила мать рижанина, юноше изменили наказание.

"Сейчас он дома. Мера пресечения была изменена: у него сейчас подписка о невыезде и надзор, то есть он должен ходить отмечаться", — заявила она в видео, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".

Мать Дубьяго отметила, что готова обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а пока следствие по делу продолжается, семья и близкие продолжат бороться и отступать не собираются.

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Как писал Лайф, задержанному в Риге с флагом РФ юноше вменили статью об оправдании геноцида. По словам его матери, после публикации об аресте сына она неожиданно получила огромную поддержку. Женщина призналась, что не подозревала о такой сплочённости россиян в Латвии.

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Ирина Фальке
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