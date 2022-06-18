В Латвии освободили из-под стражи юношу, задержанного за демонстрацию флага РФ

19-летний Александр Дубьяго, задержанный в мае за демонстрацию российского триколора у памятника освободителям в парке Победы в Риге, освобождён из-под стражи. Как сообщила мать рижанина, юноше изменили наказание.

"Сейчас он дома. Мера пресечения была изменена: у него сейчас подписка о невыезде и надзор, то есть он должен ходить отмечаться", — заявила она в видео, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".

Мать Дубьяго отметила, что готова обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а пока следствие по делу продолжается, семья и близкие продолжат бороться и отступать не собираются.