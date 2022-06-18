Спецслужбы Украины снимают постановочное видео об "ударах России" по домам в Николаеве
МО РФ: В Николаеве снимают постановочное видео об "ударах России" по домам
Украинские спецслужбы организовали и провели постановочные съёмки о якобы разрушенных в результате ударов Вооружённых сил РФ частных домах в Николаеве. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По достоверной информации установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооружённых сил России частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях. В постановочных видеосъёмках задействовано более 40 актёров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сказал Мизинцев.
По информации Мизинцева, отснятый материал предназначен для последующего размещения в украинских и западных СМИ с обвинением Российских вооружённых сил в неизбирательных ударах по гражданским объектам.
"В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской "фабрикой лжи" по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации", — сказал генерал.
Он подчеркнул, что российские военные исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее Лайф писал, что USA Today удалила 23 статьи одной журналистки из-за выдуманных фактов о "зверствах" России.
Telegram-канал / НМ ДНР