Спецслужбы Украины снимают постановочное видео об "ударах России" по домам в Николаеве

Украинские спецслужбы организовали и провели постановочные съёмки о якобы разрушенных в результате ударов Вооружённых сил РФ частных домах в Николаеве. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По достоверной информации установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооружённых сил России частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях. В постановочных видеосъёмках задействовано более 40 актёров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сказал Мизинцев.

По информации Мизинцева, отснятый материал предназначен для последующего размещения в украинских и западных СМИ с обвинением Российских вооружённых сил в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

"В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской "фабрикой лжи" по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации", — сказал генерал.

Он подчеркнул, что российские военные исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.