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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 18:37

USA Today удалила 23 статьи одной журналистки из-за выдуманных фактов о "зверствах" России

Издание USA Today признало статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС фейком. Всего после проведения расследования 23 материала, большинство из которых — о специальной военной операции на Украине и якобы "зверствах России", были признаны ложными. Об этом сообщили на сайте газеты.

Все сфабрикованные материалы были написаны одним человеком — журналисткой Габриэлой Мирандой. Так, она заявляла о мнимой угрозе подрыва российскими военными Запорожской АЭС с целью заражения Незалежной. Также репортёр публиковала ложные истории "украинских женщин, участвующих в боевых действиях".

Расследование началось после того, как редакция получила запрос, связанный с достоверностью некоторых деталей в статье Миранды. Проверка показала, что в материалах она использовала цитаты, не связанные с заявленными организациями. Некоторые новости содержали высказывания, которые не принадлежали приписанным людям. Сейчас все фейковые новости удалены с сайта издания, а находчивая журналистка уже уволилась.

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Ранее эксперт Гераскин заявил, что "Операция Z" вынесла "смертный приговор" западной журналистике, ведь сфабрикованные сюжеты о российских военных просто переполняют повестку. Он считает, что в условиях усиленной работы фабрики фейков на Западе россиянам стоит готовиться к новому витку медиавойны.

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Оксана Попова
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