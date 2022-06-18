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Регион
Опубликовано 18 июня 2022, 19:53

В Херсоне зарплаты бюджетникам и соцвыплаты заложены в бюджет с июня

Глава Херсонской области Сальдо: Зарплаты и соцвыплаты заложены в бюджет с июня

С июня в бюджет Херсонской области заложены зарплаты бюджетникам, социальные выплаты и средства на поддержку предприятий, обеспечивающих коммунальные услуги. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Бюджет на май для Херсонской области утверждён, и бюджет на июнь сегодня рассматривали, и он тоже уже утверждён", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Соловьёв.Live".

Как отметил глава ВГА, в бюджете предусмотрены не только пенсионные выплаты, зарплаты бюджетникам и коммунальщикам, но и проведение оплаты за оказанные услуги тем организациям, которые оказывают коммунальные услуги. Также в документе учтены средства по линии соцзащиты — материнские и другие.

Названа дата запуска автобусного сообщения между Крымом, Запорожьем и Херсоном
Названа дата запуска автобусного сообщения между Крымом, Запорожьем и Херсоном

Ранее Лайф писал, что родившиеся после 24 февраля в Херсоне дети получат гражданство РФ автоматически.

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ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Арина Родионова
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