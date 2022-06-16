Родившиеся после 24 февраля в Херсоне дети получат гражданство РФ автоматически

Все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля текущего года, автоматически получат российское гражданство. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Дети, рождённые после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".