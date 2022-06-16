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Опубликовано 16 июня 2022, 05:59

Родившиеся после 24 февраля в Херсоне дети получат гражданство РФ автоматически

Все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля текущего года, автоматически получат российское гражданство. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Дети, рождённые после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта
В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

Ранее Лайф рассказал, что в Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта. По словам члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, все херсонцы хотят получить паспорт и подданство России как можно быстрее.

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Unsplash

Оксана Попова
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