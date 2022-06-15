Названа дата запуска автобусного сообщения между Крымом, Запорожьем и Херсоном
Аксёнов: Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, Запорожской областями организуют до 1 июля
Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, Запорожской областями будет организовано до 1 июля. Об этом сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксёнов.
"До 1 июля будет организовано автобусное сообщение между Крымом и освобождёнными территориями", — приводит его слова телеграм-канал "Крым 24".
Ранее Лайф сообщал, что для гражданских автомобилей открыт путь в Крым из Донбасса через Мариуполь, Мелитополь и Херсон. А до этого в Крым из Запорожья по железной дороге была отправлена первая партия зерна.
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