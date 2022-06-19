Один из командиров "Айдара" сдался в плен

При взятии населённого пункта Метёлкино в пригороде Северодонецка в плен сдался один из командиров украинского националистического батальона "Айдар", сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах.

"При зачистке н.п. Метёлкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона "Айдар". Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", — сказал собеседник агентства.

Из соседнего с Северодонецком города Рубежное двое пленных украинских силовиков отправлены в Луганск. Сейчас, по словам источника, идут бои за соседнее с селом Метёлкино Сиротино, 18 июня по позициям боевиков осуществлены удары ракетами, в том числе благодаря этому наступление сил ЛНР развивается.