Один из командиров "Айдара" сдался в плен
РИА "Новости": Сдался в плен один из командиров "Айдара"
При взятии населённого пункта Метёлкино в пригороде Северодонецка в плен сдался один из командиров украинского националистического батальона "Айдар", сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах.
"При зачистке н.п. Метёлкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона "Айдар". Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", — сказал собеседник агентства.
Из соседнего с Северодонецком города Рубежное двое пленных украинских силовиков отправлены в Луганск. Сейчас, по словам источника, идут бои за соседнее с селом Метёлкино Сиротино, 18 июня по позициям боевиков осуществлены удары ракетами, в том числе благодаря этому наступление сил ЛНР развивается.
Как писал Лайф, о том, что под Северодонецком сдалось в плен командование нацбатальона "Айдар", ранее сообщал ТАСС. А до этого о том, что этот посёлок освобождён, заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в боях за этот населённый пункт Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов".
Telegram-канал / НМ ЛНР