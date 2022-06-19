До 8 тысяч украинских боевиков могут оставаться в Лисичанске
Посол ЛНР Мирошник: В Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. украинских боевиков
В городе Лисичанске Луганской Народной Республики, по различным данным, сконцентрировано от пяти до восьми тысяч украинских военных. Об этом заявил в воскресенье посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Сейчас в Лисичанске сконцентрирована большая группировка боевиков. Цифры называются разные: где-то это может быть от пяти до восьми тысяч боевиков", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
По словам Мирошника, расположившись на доминирующей стратегической высоте, Вооружённые силы Украины продолжают вести огонь по близлежащим населённым пунктам.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ посёлка Метёлкино рядом с Северодонецком. На данный момент идёт зачистка населённого пункта от мин и растяжек.
ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire