До 8 тысяч украинских боевиков могут оставаться в Лисичанске

В городе Лисичанске Луганской Народной Республики, по различным данным, сконцентрировано от пяти до восьми тысяч украинских военных. Об этом заявил в воскресенье посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Сейчас в Лисичанске сконцентрирована большая группировка боевиков. Цифры называются разные: где-то это может быть от пяти до восьми тысяч боевиков", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

По словам Мирошника, расположившись на доминирующей стратегической высоте, Вооружённые силы Украины продолжают вести огонь по близлежащим населённым пунктам.