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Опубликовано 19 июня 2022, 08:49

До 8 тысяч украинских боевиков могут оставаться в Лисичанске

Посол ЛНР Мирошник: В Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. украинских боевиков

В городе Лисичанске Луганской Народной Республики, по различным данным, сконцентрировано от пяти до восьми тысяч украинских военных. Об этом заявил в воскресенье посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Сейчас в Лисичанске сконцентрирована большая группировка боевиков. Цифры называются разные: где-то это может быть от пяти до восьми тысяч боевиков", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

По словам Мирошника, расположившись на доминирующей стратегической высоте, Вооружённые силы Украины продолжают вести огонь по близлежащим населённым пунктам.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ посёлка Метёлкино рядом с Северодонецком. На данный момент идёт зачистка населённого пункта от мин и растяжек.

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ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ирина Фальке
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