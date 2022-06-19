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Регион
Опубликовано 19 июня 2022, 06:38
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Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине

Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, несут большие потери. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, раньше бойцы хвалились своим лихачеством на БТР, а теперь признают беспомощность батальонов.

"Каждый из иностранных наёмников, кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съёмками лихачества на бронетранспортёрах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наёмник из Штатов", написал Кадыров в телеграм-канале.

Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Видео © t.me / Kadyrov_95

Он также показал видео, опубликованное в "Твиттере" иностранным наёмником. В ролике военный говорит, что на этой неделе многие его сослуживцы получили серьёзные ранения и ему нужно "вернуться как можно скорее". Кадыров отметил, что иностранные бойцы редко рассказывают о своих неудачах, однако на самом деле потери среди них огромны, многие всё чаще задумываются о том, чтобы бросить всё и уехать с Украины домой.

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Появилось видео с попавшими в плен под Харьковом наёмниками из США

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что иностранные наёмники массово бегут с Украины из-за участившихся провалов ВСУ. Российское военное ведомство отслеживает всех бойцов, прибывших в Незалежную из-за границы и участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

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t.me / Kadyrov_95

Александра Васильева
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