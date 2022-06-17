Иностранные наёмники массово бегут с Украины из-за участившихся провалов ВСУ

На фоне нарастающего количества провалов киевского режима и крупных ежедневных потерь поток прибывающих на Украину иностранных наёмников не просто сокращается, а разворачивается в обратную сторону. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат, процесс убытия наёмников в мир "иной" или обратно, в страны своего проживания, остановить киевскому руководству не удаётся. Недавние пустословные заявления о чуть ли не "20 тысячах" иностранцев, "сражающихся" против российских вооружённых сил, — обыкновенная ложь", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Он отметил, что российское Министерство обороны отслеживает всех иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В специальную базу вносятся имена не только бойцов, но и инструкторов, которые прибыли на Украину для обучения военных, оказания помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Западом вооружения.