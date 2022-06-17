Тайную просьбу "евротройки" к Зеленскому о Путине сочли неисполнимой

Только администрация Белого дома сможет убедить украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Он считает, что лидеры Германии, Франции и Италии не смогут повлиять на Зеленского в этом ключе.

Политолог рассказал, что сейчас возвращение к переговорному процессу обсуждается, но не выносится в публичную сферу: европейские лидеры с учётом "очень тревожной внутриэкономической ситуации" пытаются уговорить президента Незалежной хоть как-то договориться с Москвой. По его словам, они настроены на то, чтобы переговорный процесс проходил в максимально благоприятном для Москвы русле, "чтобы Украина не хорохорилась, не бряцала оружием", продолжил он. Однако воплотить это не получится без отмашки от главного "босса" Киева, уверен он.

"Но вот вряд ли эта троица (Шольц, Макрон и Драги. — Прим. Лайфа) сможет на него повлиять, потому что не они для него являются авторитетом, а прежде всего США. И в этой ситуации европейцы просто партнёры, но не более того. Поэтому, пока не будет отмашки из Вашингтона или Лондона, в общем-то, вряд ли Зеленский пойдёт на какие-то переговоры или уступки", — резюмировал собеседник Лайфа.