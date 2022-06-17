МО РФ раскрыло подробную статистику по иностранным наёмникам в ВСУ

Польша является лидером по числу прибывших на Украину наёмников. Об этом в ходе брифинга сообщил генерал-лейтенант, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, представив подробную статистику по иностранным бойцам в рядах ВСУ.







Согласно представленной информации, с начала спецоперации на Украину из Польши прибыл 1831 человек. Из них погибло 378, а 272 вернулись на родину. 504 человека приехали из Румынии, из которых 102 погибли и 98 уехали домой. Из Британии приехало 422 наёмника, из которых был уничтожен 101, а 95 уехали обратно. Из Канады — 601 боец, 162 уже нет в живых, а 169 вернулись назад. Из США участвовать в украинском конфликте прибыли 530 наёмников, из которых 214 погибли и 277 вернулись домой. Из Грузии — 355 человек, из них 120 уничтожены, а 90 покинули украинскую территорию.

"Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья. 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины... Недавние пустословные заявления о чуть ли не "20 тысячах" иностранцев, "сражающихся" против Российских вооружённых сил, — обыкновенная ложь", — сказал Конашенков.

По его словам, всего в списках Минобороны на 17 июня указаны приехавшие на украинскую территорию наёмники и специалисты по эксплуатации из 64 стран. С начала спецоперации в Незалежную приехало 6956 иностранных наёмников, из них убито 1956 человек, а 1779 человек покинули страну.